В Чите за неделю распродан трехгодичный запас медицинских масок
11:00 03.02.2020 Источник: Газета.Ru
В аптеках Читы в течение недели распродали трехгодичный запас медицинских масок из-за распространившегося коронавируса. Об этом сообщается на сайте Забайкальского края.
Как отмечается, об этом сказано на совместном совещании сотрудников Росздравнадзора и руководителя администрации города Александра Сапожникова.
В настоящее время в аптечных сетях региона решается вопрос о дополнительной закупке масок.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 361 человек. Газета.Ru
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