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В Чите за неделю распродан трехгодичный запас медицинских масок

11:00 03.02.2020 Источник: Газета.Ru

В аптеках Читы в течение недели распродали трехгодичный запас медицинских масок из-за распространившегося коронавируса. Об этом сообщается на сайте Забайкальского края.

Как отмечается, об этом сказано на совместном совещании сотрудников Росздравнадзора и руководителя администрации города Александра Сапожникова.

В настоящее время в аптечных сетях региона решается вопрос о дополнительной закупке масок.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 361 человек.  Газета.Ru

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