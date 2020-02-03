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Турция нанесла удары по 40 целям в Идлибе в ответ на обстрел турецких военных - Эрдоган

11:05 03.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в сирийском Идлибе в ответ на обстрел турецких военнослужащих, в результате которого погибли четверо солдат. Об этом сообщил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом на Украину.

"Турецкие F-16 и гаубицы продолжают наносить удары по целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Нашими целями стали приблизительно 40 точек. В результате огня нейтрализовано 30-35 сирийцев", - подчеркнул турецкий лидер.

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