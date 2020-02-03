Сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи будут перенесены - Мишустин
11:20 03.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году будут перенесены. Причиной стала угроза распространения коронавируса.
"Мы эту ситуацию обсуждали, предлагаю не отменить, а перенести его [форум], как мы обсуждали, на другие сроки, - сказал Мишустин на встрече с вице-премьерами. - В этом смысле нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, да и участников форума". "Это решение тогда мы будем принимать", - заключил он.
Планировалось, что Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 12 по 14 февраля.
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