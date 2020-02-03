0
0
157
НОВОСТИ

Майкл Блумберг предложил ввести в США налог для богатых

11:32 03.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Миллиардер Майкл Блумберг предложил ввести в США налог для богатых. Один из претендентов на участие в выборах американского президента от демократов считает, что дополнительный сбор даст бюджету до $5 трлн Бывший мэр Нью-Йорка выступает за то, чтобы миллиардеры и крупные компании заплатили дополнительно 5% с доходов выше $5 млн. в год, пишет газета The New York Times.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:00 03.02.2020
Утечка записи разговора диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины - чиновник
0
0
12:32 03.02.2020
Россия направит в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
0
71
12:20 03.02.2020
Суд в Ярославле приговорил экс-сотрудника УФСИН к 3,5 года условно по делу об избиениях
0
87
12:05 03.02.2020
Жириновский предлагает государству установить пособие для домохозяек
0
102
12:00 03.02.2020
Военные Турции попали под обстрел в Сирии, так как никто не знал об их маневрах - МО РФ
0
129
11:20 03.02.2020
Сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи будут перенесены - Мишустин
0
177
11:05 03.02.2020
Турция нанесла удары по 40 целям в Идлибе в ответ на обстрел турецких военных - Эрдоган
0
215
11:00 03.02.2020
В Чите за неделю распродан трехгодичный запас медицинских масок
0
174
10:32 03.02.2020
ФАС предлагает обязать американских разработчиков ОС отвечать за предустановку российских приложений
0
228
10:20 03.02.2020
Самолет не смог вылететь в Москву из Парижа из-за скандала между пилотами - СМИ
0
268

Возврат к списку