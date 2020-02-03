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Военные Турции попали под обстрел в Сирии, так как никто не знал об их маневрах - МО РФ

12:00 03.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ).

"Подразделения турецких войск в темное время суток со 2 на 3 февраля сего года без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населенного пункта Саракиб", - говорится в сообщении.

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