Военные Турции попали под обстрел в Сирии, так как никто не знал об их маневрах - МО РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ).

"Подразделения турецких войск в темное время суток со 2 на 3 февраля сего года без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населенного пункта Саракиб", - говорится в сообщении.