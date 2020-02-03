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НОВОСТИ

Жириновский предлагает государству установить пособие для домохозяек

12:05 03.02.2020 Источник: Известия

Владимир Жириновский в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, предлагающий государству установить пособие для домохозяек. Если в семье три человека, то женщина, по мнению парламентария, должна рассчитывать на минимальную зарплату (МРОТ) — чуть больше 12 тыс. рублей в месяц.

В «Единой России» и КПРФ считают, что намерения у главы ЛДПР благие, но они вряд ли будут поддержаны. А вот в «Справедливой России» готовы обсудить инициативу.

Эксперты же назвали идею лидера либерал-демократов разумным популизмом.  Известия

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