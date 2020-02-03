Суд в Ярославле приговорил экс-сотрудника УФСИН к 3,5 года условно по делу об избиениях
12:20 03.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший сотрудник ярославской колонии № 1 Владимир Костюк, который обвиняется в избиении заключенного Павла Соколова, приговорен к 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года. Об этом сообщили ТАСС в Заволжском суде Ярославля.
По материалам суда, Костюк в октябре 2016 года избил заключенного Соколова в ИК-1 Ярославля. Уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") было возбуждено после публикации на сайте "Новой газеты" видеозаписи с избиением Соколова. Костюк применил силу к заключенному, повалил его на пол, пытался снять с него куртку.
"Три с половиной года условно, установлен испытательный срок четыре года", - сообщили в суде, уточнив, что также суд запретил Костюку занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на три года.
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