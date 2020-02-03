Россия направит в Китай гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями сообщил о решении направить в Китай гуманитарную помощь.

"Принято решение направить в Китай гуманитарную помощь для борьбы с инфекцией", - сообщил он.