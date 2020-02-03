Утечка записи разговора диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана и Украины - чиновник

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана с Украиной по катастрофе самолет Boeing 737 ("Боинг-737"). Об этом в понедельник заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации исламской республики Хасан Резайефар.

"Публикация этого звукового файла украинской стороны нарушает закон и повлияет на дальнейшее сотрудничества Ирана и Украины по делу о катастрофе самолета", - приводит его слова агентство Мехр.