МВД вводит новые комбинации в коды регионов для номерных знаков автомобилей
13:05 03.02.2020 Источник: Коммерсант.ru
Сегодня действует ограничение: трехзначный код может начинаться только с 1 или 7. Это правило отменят, чтобы увеличить число возможных комбинаций госрегзнаков (ГРЗ). Коммерсантъ
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