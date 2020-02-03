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НОВОСТИ

МВД вводит новые комбинации в коды регионов для номерных знаков автомобилей

13:05 03.02.2020 Источник: Коммерсант.ru

Подразделениям ГИБДД РФ разрешат выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Соответствующие изменения вносятся в приказ МВД. В Москве, к примеру, автомобилисты смогут получить номер 677 или 999, в Екатеринбурге — 666, Алтайском крае — 222.

Сегодня действует ограничение: трехзначный код может начинаться только с 1 или 7. Это правило отменят, чтобы увеличить число возможных комбинаций госрегзнаков (ГРЗ).  Коммерсантъ

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