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НОВОСТИ

Великобритания не намерена соблюдать стандарты ЕС после Brexit

13:20 03.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Великобритания не намерена соблюдать стандарты ЕС по защите окружающей среды, прав трудящихся и государственных экономических субсидий. Это следует из речи премьер-министра страны Бориса Джонсона на тему выхода из Евросоюза. Он собирается выступить сегодня перед предпринимателями, но отрывки из его речи уже опубликованы.

По данным агентства Bloomberg, нынешнее правительство Соединенного королевства готово покинуть переговоры по торговому соглашению с Брюсселем. Тогда после завершения переходного периода взаимоотношения Великобритании и ЕС будут регулироваться общими правилами Всемирной торговой организации. И ожидается введение таможенных пошлин.  Эхо Москвы

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