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НОВОСТИ

Долги россиян выросли приблизительно в шесть раз за десять лет

13:32 03.02.2020

Россияне просрочили по кредитам в среднем 18-20 тысяч рублей, что составляет две трети от средней месячной зарплаты. Таким образом, за последние десять лет задолженность выросла в шесть раз. Такие цифры приводит Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«На одного экономически активного жителя приходится в среднем 18-20 тысяч рублей просроченного долга (66% от средней зарплаты)», — приводит РИА «Новости» данные исследования. В 2010 году эта цифра составляла более трех тысяч рублей (15% среднего заработка). ura.ru

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