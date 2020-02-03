Долги россиян выросли приблизительно в шесть раз за десять лет

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Россияне просрочили по кредитам в среднем 18-20 тысяч рублей, что составляет две трети от средней месячной зарплаты. Таким образом, за последние десять лет задолженность выросла в шесть раз. Такие цифры приводит Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«На одного экономически активного жителя приходится в среднем 18-20 тысяч рублей просроченного долга (66% от средней зарплаты)», — приводит РИА «Новости» данные исследования. В 2010 году эта цифра составляла более трех тысяч рублей (15% среднего заработка). ura.ru