Идея об упоминании Бога в конституции будет обсуждаться - Песков
14:00 03.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все предложения по возможным поправкам в Конституцию РФ, в том числе по упоминанию Бога, рассматриваются рабочей группой, которая и должна в итоге вынести консолидированное мнение. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вся дискуссия ведется в рамках комиссии [рабочая группа по подготовке поправок в конституцию], она должна там вестись. Состав комиссии очень широкий, там высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение [по упоминанию Бога] будет там обсуждаться", - сказал представитель Кремля.
По его словам, "как раз функция комиссии - воспринимать озвучиваемые предложения и инициативы и уже выносить некое консолидированное мнение относительно уместности или неуместности [тех или иных предложений]".
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