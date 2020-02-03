За три дня из КНР по временному коридору в Приморье вернулись около 150 человек

14:12 Источник: Интерфакс

Через пункты пропуска в Приморье из Китая, где произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, в понедельник на родину вернулись 64 россиянина, сообщила пресс-службе правительства региона.

"Всего за три дня работы эвакуационного коридора из Китая в Россию выехали 149 граждан", - говорится в сообщении.