Аграрии отработали в 2019 году "как обычно на "отлично" - Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин оценил на "отлично" итоги работы аграриев в 2019 году. "Прошедший год был вполне удачным, селяне отработали, как обычно, на "отлично", - сказал он на встрече с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.