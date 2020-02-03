Аграрии отработали в 2019 году "как обычно на "отлично" - Путин
15:00 03.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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