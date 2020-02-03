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В Польше слепой прозрел после попадания в аварию

15:12 03.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Польше мужчина прозрел после попадания в аварию. Она произошла на пешеходном переходе в городе Гожув-Велькопольски, сообщает издание Mirror.

По его информации, Януш Горай переходил дорогу, в этот момент его сбила машина. После ДТП пострадавшего доставили в больницу, где он две недели лечил перелом бедра. После выписки из медицинского учреждения он обнаружил, что видит обоими глазами, а зрение стало практически идеальным. Врачи не могут назвать причину такого исцеления.

Также сообщается, что мужчина ослеп 20 лет назад и страдал от аллергической реакции, которая повредила сетчатку правого глаза, в то время как другой различал только форму и свет. Говорит Москва

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