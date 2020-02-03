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НОВОСТИ

Директором Гидрометцентра России стал гидролог Сергей Борщ

15:32 03.02.2020 Источник: Интерфакс

Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения, сообщил "Интерфаксу" экс-руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Лучшего гидролога-прогнозиста в России нет, Сергей Васильевич Борщ - лучший гидролог страны. Он проработал 35 лет в Гидрометцентре", - сказал собеседник агентства.

Вильфанд добавил, что он сам с понедельника перестает исполнять обязанности директора Гидрометцентра и вновь становится научным руководителем учреждения.

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