Директором Гидрометцентра России стал гидролог Сергей Борщ
15:32 03.02.2020 Источник: Интерфакс
Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения, сообщил "Интерфаксу" экс-руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Лучшего гидролога-прогнозиста в России нет, Сергей Васильевич Борщ - лучший гидролог страны. Он проработал 35 лет в Гидрометцентре", - сказал собеседник агентства.
Вильфанд добавил, что он сам с понедельника перестает исполнять обязанности директора Гидрометцентра и вновь становится научным руководителем учреждения.
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