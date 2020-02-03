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НОВОСТИ

Турция настаивает на том, что предоставила РФ информацию о передвижении своих военных в Сирии

16:00 03.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Турция настаивает на том, что предоставила России информацию о передвижении своих военных в Сирии.

Ранее в Минобороны России утверждали, что турецкие военнослужащие попали под обстрел сирийских воск в Идлибе, поскольку турецкая сторона не предупредила о своих действиях.

По уточненным данным, погибли шестеро военнослужащих, еще 9 получили ранения. Из-за обострения обстановки на севере Сирии сегодня было отменено совместное патрулирование Турции и России.  Эхо Москвы

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