Турция настаивает на том, что предоставила РФ информацию о передвижении своих военных в Сирии

16:00 Источник: Эхо Москвы

Турция настаивает на том, что предоставила России информацию о передвижении своих военных в Сирии.

Ранее в Минобороны России утверждали, что турецкие военнослужащие попали под обстрел сирийских воск в Идлибе, поскольку турецкая сторона не предупредила о своих действиях.

По уточненным данным, погибли шестеро военнослужащих, еще 9 получили ранения. Из-за обострения обстановки на севере Сирии сегодня было отменено совместное патрулирование Турции и России. Эхо Москвы