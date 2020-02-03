Более 40% россиян готовы сменить профессию - опрос
16:12 03.02.2020 Источник: Интерфакс
Около половины россиян (44%) считают для себя подходящим вариантом освоить новую специальность, полностью сменив профессиональную сферу деятельности, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в понедельник в "Интерфакс".
Исследование показало, что в наибольшей степени к смене профессии готовы респонденты в возрасте до 24 лет (50%), среди сограждан в возрасте 45 лет и старше такой вариант считают для себя допустимым 32% опрошенных.
По данным Superjob.ru, за последние десять лет количество россиян, готовых полностью сменить профессию, увеличилось с 35% до 44% респондентов соответственно.
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