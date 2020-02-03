Более 40% россиян готовы сменить профессию - опрос

16:12 Источник: Интерфакс

Около половины россиян (44%) считают для себя подходящим вариантом освоить новую специальность, полностью сменив профессиональную сферу деятельности, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Исследование показало, что в наибольшей степени к смене профессии готовы респонденты в возрасте до 24 лет (50%), среди сограждан в возрасте 45 лет и старше такой вариант считают для себя допустимым 32% опрошенных.

По данным Superjob.ru, за последние десять лет количество россиян, готовых полностью сменить профессию, увеличилось с 35% до 44% респондентов соответственно.