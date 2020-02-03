0
0
141
НОВОСТИ

Более 40% россиян готовы сменить профессию - опрос

16:12 03.02.2020 Источник: Интерфакс

Около половины россиян (44%) считают для себя подходящим вариантом освоить новую специальность, полностью сменив профессиональную сферу деятельности, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Исследование показало, что в наибольшей степени к смене профессии готовы респонденты в возрасте до 24 лет (50%), среди сограждан в возрасте 45 лет и старше такой вариант считают для себя допустимым 32% опрошенных.

По данным Superjob.ru, за последние десять лет количество россиян, готовых полностью сменить профессию, увеличилось с 35% до 44% респондентов соответственно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 03.02.2020
В Британии могут пересмотреть практику досрочного освобождения террористов
0
65
17:00 03.02.2020
В России нет новых заразившихся коронавирусом - Голикова
0
83
16:32 03.02.2020
В Кремле считают беспочвенными опасения Эрдогана по поводу крымских татар
0
120
16:00 03.02.2020
Турция настаивает на том, что предоставила РФ информацию о передвижении своих военных в Сирии
0
164
15:32 03.02.2020
Директором Гидрометцентра России стал гидролог Сергей Борщ
0
203
15:12 03.02.2020
В Польше слепой прозрел после попадания в аварию
0
243
15:00 03.02.2020
Аграрии отработали в 2019 году "как обычно на "отлично" - Путин
0
245
14:32 03.02.2020
Запланированное на сегодня совместное патрулирование РФ и Турции в Сирии отменено - ТВ
0
286
14:12 03.02.2020
За три дня из КНР по временному коридору в Приморье вернулись около 150 человек
0
246
14:00 03.02.2020
Идея об упоминании Бога в конституции будет обсуждаться - Песков
0
306

Возврат к списку