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В Кремле считают беспочвенными опасения Эрдогана по поводу крымских татар

16:32 03.02.2020 Источник: Эхо Москвы

В Кремле считают опасения президента Турции Реджепа Эрдогана по поводу крымских татар «беспочвенными». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте. Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам. Президент неоднократно объяснял реальное положение дел. Самое главное в этой ситуации это то, что президент Эрдоган имеет действующее приглашение президента Путина посетить Крым все и увидеть все, что называется, из первого источника», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает присоединения Крыма к России и продолжает следить за положением на полуострове крымских татар. Перед официальным визитом в Киев Р.Эрдоган подчеркнул, что Турция отстаивать «территориальную целостность Украины».

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