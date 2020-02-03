В России нет новых заразившихся коронавирусом - Голикова
17:00 03.02.2020 Источник: Интерфакс
Новых случаев заболевания коронавирусом в России нет, как и зарегистрированных случаев передачи вируса от человека к человеку, заявила глава правительственного штаба вице-премьер Татьяна Голикова
На брифинге в Москве Голикова заявила, что в России только "два случая" коронавируса.
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