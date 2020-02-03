В России нет новых заразившихся коронавирусом - Голикова

17:00 Источник: Интерфакс

Новых случаев заболевания коронавирусом в России нет, как и зарегистрированных случаев передачи вируса от человека к человеку, заявила глава правительственного штаба вице-премьер Татьяна Голикова

На брифинге в Москве Голикова заявила, что в России только "два случая" коронавируса.