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НОВОСТИ

В Британии могут пересмотреть практику досрочного освобождения террористов

17:12 03.02.2020 Источник: RNS

Процедура досрочного освобождения осужденных за преступления, связанные с терроризмом, будет пересмотрена в Великобритании. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Это либеральная страна, это терпимая страна, но я думаю, что идея автоматического досрочного освобождения для людей, которые, очевидно, продолжают представлять угрозу для общественности, подошла к концу», — приводит его слова The Telegraph.

Джонсон пояснил, что дерадикализация людей представляет собой «очень, очень трудную задачу».

«Существует большой психологический барьер, людям трудно вернуться назад, и именно поэтому я подчеркиваю важность варианта лишения свободы и вот почему я потерял остатки моего терпимого отношения к идее автоматического досрочного освобождения, и я надеюсь, что люди поймут, почему мы это делаем», — подчеркнул он.

Заявление было сделано после очередной атаки террориста на прохожих: 2 февраля в Лондоне в районе Стретем мужчина нанес ножевые ранения нескольким людям и позднее был застрелен. Скотланд-Ярд связал атаку с террористической деятельностью.  RNS

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