В Британии могут пересмотреть практику досрочного освобождения террористов
17:12 03.02.2020 Источник: RNS
Процедура досрочного освобождения осужденных за преступления, связанные с терроризмом, будет пересмотрена в Великобритании. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Это либеральная страна, это терпимая страна, но я думаю, что идея автоматического досрочного освобождения для людей, которые, очевидно, продолжают представлять угрозу для общественности, подошла к концу», — приводит его слова The Telegraph.
Джонсон пояснил, что дерадикализация людей представляет собой «очень, очень трудную задачу».
«Существует большой психологический барьер, людям трудно вернуться назад, и именно поэтому я подчеркиваю важность варианта лишения свободы и вот почему я потерял остатки моего терпимого отношения к идее автоматического досрочного освобождения, и я надеюсь, что люди поймут, почему мы это делаем», — подчеркнул он.
Заявление было сделано после очередной атаки террориста на прохожих: 2 февраля в Лондоне в районе Стретем мужчина нанес ножевые ранения нескольким людям и позднее был застрелен. Скотланд-Ярд связал атаку с террористической деятельностью. RNS
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