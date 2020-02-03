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НОВОСТИ

В Роспотребнадзоре сообщили об обязательной изоляции при подозрении на коронавирус

17:40 03.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Роспотребнадзоре заявили об обязательной изоляции при подозрении на коронавирус. Должностные лица ведомства получили право требовать обязательную госпитализацию больных. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.


По её словам, это изменение в нормативной базе «послужит тому, чтобы предотвратить появление и распространение заболевания на территории России».


Попова также отметила, что для профилактики распространения нового вируса усилен дезинфекционный режим в пунктах общественного питания.  Говорит Москва

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