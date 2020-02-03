В Роспотребнадзоре сообщили об обязательной изоляции при подозрении на коронавирус
17:40 03.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Роспотребнадзоре заявили об обязательной изоляции при подозрении на коронавирус. Должностные лица ведомства получили право требовать обязательную госпитализацию больных. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, это изменение в нормативной базе «послужит тому, чтобы предотвратить появление и распространение заболевания на территории России».
Попова также отметила, что для профилактики распространения нового вируса усилен дезинфекционный режим в пунктах общественного питания. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 18:30 03.02.2020
- Вновь закрыта для большегрузов дорога соединяющая Россию со странами Закавказья
- 17:12 03.02.2020
- В Британии могут пересмотреть практику досрочного освобождения террористов
- 17:00 03.02.2020
- В России нет новых заразившихся коронавирусом - Голикова
- 16:32 03.02.2020
- В Кремле считают беспочвенными опасения Эрдогана по поводу крымских татар
- 16:12 03.02.2020
- Более 40% россиян готовы сменить профессию - опрос
- 16:00 03.02.2020
- Турция настаивает на том, что предоставила РФ информацию о передвижении своих военных в Сирии
- 15:32 03.02.2020
- Директором Гидрометцентра России стал гидролог Сергей Борщ
- 15:12 03.02.2020
- В Польше слепой прозрел после попадания в аварию
- 15:00 03.02.2020
- Аграрии отработали в 2019 году "как обычно на "отлично" - Путин
- 14:32 03.02.2020
- Запланированное на сегодня совместное патрулирование РФ и Турции в Сирии отменено - ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать