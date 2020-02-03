Вновь закрыта для большегрузов дорога соединяющая Россию со странами Закавказья

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проезд по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию со странами Закавказья, запрещен для большегрузного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии.



"С 18:20 мск вводится ограничение для большегрузов", - говорится в сообщении.



Дорога закрывалась в пятницу из-за угрозы схода лавин в Грузии.