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Вновь закрыта для большегрузов дорога соединяющая Россию со странами Закавказья

18:30 03.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проезд по Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию со странами Закавказья, запрещен для большегрузного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии.

"С 18:20 мск вводится ограничение для большегрузов", - говорится в сообщении.

Дорога закрывалась в пятницу из-за угрозы схода лавин в Грузии.

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