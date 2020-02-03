Вновь закрыта для большегрузов дорога соединяющая Россию со странами Закавказья
18:30 03.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С 18:20 мск вводится ограничение для большегрузов", - говорится в сообщении.
Дорога закрывалась в пятницу из-за угрозы схода лавин в Грузии.
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