На празднование 75-летия Побед в Москву приедет президент Египта
19:30 03.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приедет в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в дипломатических кругах.
"Президент Египта приедет в Москву на День Победы", - сказал собеседник агентства.
В Кремле пока официально не подтвердили участие ас-Сиси в праздничных мероприятиях в Москве.
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