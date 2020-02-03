На празднование 75-летия Побед в Москву приедет президент Египта

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приедет в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в дипломатических кругах.

"Президент Египта приедет в Москву на День Победы", - сказал собеседник агентства.

В Кремле пока официально не подтвердили участие ас-Сиси в праздничных мероприятиях в Москве.