Турецкие военные не прибыли на совместное с РФ патрулирование в Сирии
20:30 03.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкие военнослужащие в понедельник не участвовали в совместном с Россией патрулировании в Сирии. Подразделения российской военной полиции провели его самостоятельно, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) генерал-майор Юрий Боренков.
"В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование", - сказал генерал.
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