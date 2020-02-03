Турецкие военные не прибыли на совместное с РФ патрулирование в Сирии

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкие военнослужащие в понедельник не участвовали в совместном с Россией патрулировании в Сирии. Подразделения российской военной полиции провели его самостоятельно, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) генерал-майор Юрий Боренков.

"В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании, подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование", - сказал генерал.