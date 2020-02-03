Снаряд времен Второй мировой войны обнаружен в лондонском Сохо

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Часть квартала Сохо в Лондоне оцеплена в понедельник из-за обнаружения, как предполагается, снаряда времен Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-ярдом.





По информации полиции, объект был найден около отеля "Сохо", расположенного в этом торгово-развлекательном квартале лондонского Вест-Энда.



"Звонок в полицию поступил примерно в 13:42 (16:42 мск) в понедельник, 3 февраля. Было сообщено о предполагаемом снаряде времен Второй мировой войны, обнаруженном в Сохо на стройке поблизости от улицы Дин-стрит", - отмечается в коммюнике Скотленд-ярда.



Ряд улиц в районе перекрыт. Как сообщает телеканал "Скай-ньюс" всех прохожих, а также посетителей пабов, баров, ресторанов, кафе и магазинов вывели за ограждения. По данным телеканала, на место, где была сделана находка, прибыла группа взрывотехников.



На фото в социальных сетях видны большие группы людей, скопившихся на разных улицах Сохо у полицейских оградительных лент, растянутых поперек улиц.