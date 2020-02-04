WADA хочет сделать слушания в арбитраже по "российскому деду" публичными

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило официальный запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) о проведении публичного слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Основанием для этого стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.

Если CAS примет сторону WADA, российский спорт подвергнется санкциям: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.