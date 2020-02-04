Число погибших и зараженных "Уханьской пневмонией" в Китае растет
07:10 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник достигло в Китае 19700. Как следует из информационных сообщений, опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов возросло до 425.
В отношении еще более чем 21,5 тыс. жителей страны у медиков имеются подозрения на заражение новым коронавирусом. К настоящему времени из больниц выписаны в общей сложности 622 человека.
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