Коронавирус сбросил цену на нефть до 53,98 долларов за баррель
07:20 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала во вторник на 4,9% - до $53,98 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 04:10 мск.
В последний раз цена Brent находилась ниже отметки в $54 за баррель 3 января 2019 года.
Давление на нефтяные котировки по-прежнему оказывает распространение нового типа коронавируса в Китае. На фоне снижения деловой активности и туризма спрос на нефть там рухнул на 20%, или на 3 млн баррелей.
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