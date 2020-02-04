На Москву уже надвигается обещанное синоптиками похолодание
07:34 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и до минус 3 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе температура воздуха составит 1-3 градуса мороза. В ночь на среду она может опуститься до минус 7 градусов.
Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. В связи с сильным ветром и гололедицей 4 февраля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 730 мм ртутного столба.
Температура в Москве впервые за долгое время опустится ниже нормы в пятницу, 7 февраля. Жителей столицы в этот день ждут морозы до 15 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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