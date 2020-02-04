Армия Турции ликвидировала 76 сирийских военных в Идлибе - СМИ
09:00 04.02.2020 Источник: Газета.Ru
Армия Турции ликвидировала 76 военнослужащих сирийских правительственных войск, заявил глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Турецкие военные нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были нейтрализованы 76 сирийских военнослужащих, отметил министр. По его словам, действия Турции стали ответом на обстрел со стороны сирийских войск.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в результате удара правительственных войск Сирии погибли пять турецких военных и трое гражданских. Газета.Ru
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