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НОВОСТИ

Армия Турции ликвидировала 76 сирийских военных в Идлибе - СМИ

09:00 04.02.2020 Источник: Газета.Ru

Армия Турции ликвидировала 76 военнослужащих сирийских правительственных войск, заявил глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Турецкие военные нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были нейтрализованы 76 сирийских военнослужащих, отметил министр. По его словам, действия Турции стали ответом на обстрел со стороны сирийских войск.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в результате удара правительственных войск Сирии погибли пять турецких военных и трое гражданских.  Газета.Ru

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