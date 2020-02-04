Ушло в отставку руководство ВФЛА
09:05 04.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Руководство российской лёгкой атлетики ушло в отставку. Этому предшествовал скандал из-за допинга, который грозил нашим атлетам лишением даже нейтрального статуса на летней Олимпиаде. Деятельность Всероссийской федерации лёгкой атлетики не привела к её восстановлению в World Athletics. Президиум ВФЛА уходит в отставку для того чтобы сохранить вид спорта, пояснили в руководстве.
Напомним, сделать это на днях рекомендовали руководству федерации Олимпийский комитет России и Минспорта. Новый министр Олег Матыцин сказал в эфире «Матч ТВ»: у него не было задачи выгнать руководство легкоатлетической федерации. Но из-за кризиса в российской лёгкой атлетике, он длится уже пять лет, это пришлось сделать. Матыцин назвал важным и верным решение об отставке президиума ВФЛА. В противном случае Россия по словам министра спорта потеряла бы лёгкую атлетику.
Напомним, что в 2015 деятельность ВФЛА была приостановлена из-за нарушений россиянами антидопинговых правил. Спортсмены могли выступать на олимпиаде годом позже только в нейтральном статусе. Около двух месяцев назад исполком ВАДА на 4 года лишил Россию права участвовать в международных состязаниях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира.
Этому предшествовал отстранение президента федерации Дмитрия Шляхтина.
Обязанности президиума ВФЛА на себя возьмёт рабочая группа Олимпийского комитета России, выборы нового президента федерации пройдут в конце февраля. Эхо Москвы
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