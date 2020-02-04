В Москве скончался Теодор Шанин
09:20 04.02.2020 Источник: Известия
Ученый, президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин скончался в Москве в возрасте 89 лет.
Как стало известно «Известиям», Шанин умер в своей квартире в центре столицы.
Теодор Шанин родился в 1930 году в Польше. За время своей научной деятельности внес значительный вклад в крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию. Играл большую роль в развитии новых форм академического образования в России. Удостоен многочисленных наград.
Преподавал в Манчестерском университете и являлся научным сотрудником Оксфордского университета.
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