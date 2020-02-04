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НОВОСТИ

Министр юстиции Украины анонсировал новые судебные иски против РФ

09:32 04.02.2020 Источник: Lenta.ru

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».

Глава украинского Минюста уточнил, что сейчас Киев «думает над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время». При этом он отказался раскрывать детали исков, отметив, что «с той стороны за нами тоже следят». «Пока мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом», — добавил Малюська.

За последние годы Украина подала ряд исков против России. Претензии касались газа, поставок оружия и дискриминации крымских татар, нарушений прав человека в Крыму и Донбассе и другого. Москва неоднократно отвергала обвинения, отмечая, что не участвует в конфликте в Донбассе и не ущемляет права народов в стране.  Lenta.Ru

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