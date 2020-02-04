Вступают в силу новые правила перемещения наличных денег через таможенную границу ЕАЭС

10:00 Источник: Эхо Москвы

Вступают в силу новые правила перемещения наличных денег через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Происхождение крупных сумм придется объяснять. Речь идет о суммах свыше 100 тысяч долларов. На них придется не только заполнить таможенную декларацию, но и предоставить документы, подтверждающие их происхождение.

Это могут быть выписки из банка, полученные при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита, а также документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок, например наследования или дарения, объяснили в Федеральной таможенной службе.

Там предупредили, что в случае непредставления соответствующих бумаг, вывезти наличные не разрешат. В ведомстве объяснили, что данная мера направлена на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

При провозе меньших сумм — от 10 тысяч до 100, как и прежде, достаточно заполнить пассажирскую таможенную декларацию. Правда, немного изменится ее форма. Как и раньше, она будет состоять из основного и дополнительного листов, но в них появятся новые графы.

Изменения распространяются на все страны ЕАЭС. Его членами являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Эхо Москвы