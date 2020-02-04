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НОВОСТИ

Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 23 регионах России

10:05 04.02.2020 Источник: Газета.Ru

В Ропотребнадзоре отметили рост гриппа и ОРВИ в России на пятой неделе 2020 года. 

«Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

Чаще всего болеют дети от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет. Среди вирусов превалирует вирус гриппа В.

Уточняется, что при подготовке к сезону ОРВИ и гриппа в России были привиты более 73,95 млн человек или 50,5% от численности населения.

Согласно данным ВОЗ, в 30 странах Европейского региона регистрируется высокая активность вирусов гриппа.  Газета.Ru

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