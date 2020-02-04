Штрафы со скидкой 50% можно будет оплатить по 60% статей нового КоАП

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в 8 раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста России.

"Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает 1666 составов административных правонарушений. При этом проектом Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых административных правонарушений, а также отдельных административных правонарушений в области дорожного движения, - сообщили в Минюсте, отвечая на запрос ТАСС. - Таким образом, особый порядок уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа распространится более чем на 1000 проектируемых составов административных правонарушений".

Под возможность уплаты штрафа "с дисконтом" попадут 60% всех составов административных правонарушений, предусмотренных в новом проекте КоАП.

В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа - в размере половины от суммы назначенного штрафа - распространяется лишь на правонарушения в области дорожного движения, за исключением правонарушений, характеризующихся повышенной степенью общественной вредности, напомнили в Минюсте. Возможность оплаты штрафа "с дисконтом" предусмотрена лишь по 124 составам административных правонарушений из более 1800, предусмотренных в кодексе (порядка 7% - прим. ТАСС).

Кроме того, подчеркнули в Минюсте, в проекте Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях сохранена норма о том, что в случае, если копия постановления о назначении штрафа, направленная по почте, поступила в адрес привлеченного к ответственности лица по истечении 20 дней со дня вынесения постановления, этот срок подлежит восстановлению судьей, иным органом или должностным лицом, вынесшими постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности.