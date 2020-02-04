Штрафы со скидкой 50% можно будет оплатить по 60% статей нового КоАП
10:20 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые кодексы по делам об административных правонарушениях в 8 раз увеличат число составов правонарушений, за которые можно будет оплатить штраф со скидкой 50%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста России.
"Проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает 1666 составов административных правонарушений. При этом проектом Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых административных правонарушений, а также отдельных административных правонарушений в области дорожного движения, - сообщили в Минюсте, отвечая на запрос ТАСС. - Таким образом, особый порядок уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа распространится более чем на 1000 проектируемых составов административных правонарушений".
Под возможность уплаты штрафа "с дисконтом" попадут 60% всех составов административных правонарушений, предусмотренных в новом проекте КоАП.
В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа - в размере половины от суммы назначенного штрафа - распространяется лишь на правонарушения в области дорожного движения, за исключением правонарушений, характеризующихся повышенной степенью общественной вредности, напомнили в Минюсте. Возможность оплаты штрафа "с дисконтом" предусмотрена лишь по 124 составам административных правонарушений из более 1800, предусмотренных в кодексе (порядка 7% - прим. ТАСС).
Кроме того, подчеркнули в Минюсте, в проекте Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях сохранена норма о том, что в случае, если копия постановления о назначении штрафа, направленная по почте, поступила в адрес привлеченного к ответственности лица по истечении 20 дней со дня вынесения постановления, этот срок подлежит восстановлению судьей, иным органом или должностным лицом, вынесшими постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности.
НОВОСТИ
- 10:05 04.02.2020
- Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 23 регионах России
- 10:00 04.02.2020
- Вступают в силу новые правила перемещения наличных денег через таможенную границу ЕАЭС
- 09:32 04.02.2020
- Министр юстиции Украины анонсировал новые судебные иски против РФ
- 09:20 04.02.2020
- В Москве скончался Теодор Шанин
- 09:05 04.02.2020
- Ушло в отставку руководство ВФЛА
- 09:00 04.02.2020
- Армия Турции ликвидировала 76 сирийских военных в Идлибе - СМИ
- 08:12 04.02.2020
- Считать использование Сети отягчающим обстоятельством не согласны в правительстве РФ
- 07:44 04.02.2020
- Власть хочет защитить коллекторов и сотрудников банков от агрессии должников - СМИ
- 07:34 04.02.2020
- На Москву уже надвигается обещанное синоптиками похолодание
- 07:20 04.02.2020
- Коронавирус сбросил цену на нефть до 53,98 долларов за баррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать