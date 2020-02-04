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В Британии намерены запретить продажу машин с бензиновым и дизельным двигателем к 2035 году

10:32 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские власти намерены к 2035 году запретить продажу на территории страны новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридных машин. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

"Демонстрируя безотлагательные действия Великобритании по сокращению выбросов, правительство планирует положить конец продаже новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году, а также впервые включить гибридные [автомобили в список запрещенных]", - отмечается в сообщении Даунинг- стрит.

Ранее британские власти собирались ввести этот запрет на пять лет позже, к 2040 году, а о гибридных автомобилях речи не велось.

При помощи подобных мер Лондон намерен воплотить в жизнь один из самых жестких законов по защите экологии в мире, сведя к 2050 году выбросы парниковых газов к нулю. Соответствующая законодательная инициатива была внесена в национальный парламент еще в июне прошлого года.

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