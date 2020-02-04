Сотни медиков в Гонконге не вышли на работу, требуя полного закрытия границы с материковым Китаем

11:00 Источник: Эхо Москвы

В Гонконге сотни медиков не вышли на работу, требуя полного закрытия границы с материковым Китаем. Они опасаются, что больницы не справятся с наплывом пациентов в случае распространения коронавируса.

Накануне глава местной администрации Кэрри Ламм объявила о временном закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с континентальным Китаем. В Гонконге тем временем зафиксирован первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом. Эхо Москвы