Республиканская партия США сообщает о победе Трампа на кокусах в Айове
11:05 04.02.2020 Источник: Эхо Москвы
Республиканская партия США сообщает о победе Дональда Трампа на партсобраниях в Айове. Демократы признали, что публикация их данных задерживается. Это связано с тем, что партия тестирует новую систему подсчета. На встречах, которые называются кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты. Демократы выбирают из 11-ти претендентов. Эхо Москвы
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