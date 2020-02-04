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Правительство не поддержало законопроект, предполагающий изолированное содержание лидеров ОПГ в местах лишения свободы

11:32 04.02.2020 Источник: Интерфакс

В проекте официального отзыва правительства РФ не поддерживается законопроект, предлагающий содержать лидеров ОПГ отдельно от других заключённых.

"Правительством Российской Федерации законопроект в представленной редакции не поддерживается", - отмечается в документе (имеется в распоряжении "Интерфакса").

Соответствующая инициатива внесена в Госдуму в сентябре 2019 года.

Ее авторы - депутаты фракции "Единая Россия": глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн (в настоящее время он является главой комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи - ИФ).

Законопроект предусматривает распространить норму о содержании отдельно от других заключенных в местах лишения свободы на лиц, осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ).

При этом предусматривается, что "для содержания осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии, помимо других помещений, могут быть использованы камеры штрафных изоляторов, помещений камерного типа и единых помещений камерного типа".

При этом авторы отметили, что содержание осужденных в указанных помещениях не должно являться наказанием и должно осуществляться в порядке и на условиях отбывания назначенного судом вида наказания.

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