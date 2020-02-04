Лукашенко заявил, что "период холода" в отношениях с США закончился
12:00 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Период холода" в белорусско- американских отношениях закончился. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник журналистам во время поездки в белорусский город Добруш, где он посетил бумажную фабрику.
"Период холода в белорусско-американских отношениях закончился", - приводит агентство БелТА слова белорусского лидера.
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