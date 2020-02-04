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НОВОСТИ

В Иране к смертной казни приговорен предполагаемый агент ЦРУ

12:05 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предполагаемый агент ЦРУ приговорен в Иране к смертной казни за шпионаж в области иранской ядерной программы. Об этом во вторник сообщил журналистам официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"Один из шпионов ЦРУ по имени Амир Рахимпур был приговорен к смертной казни. Верховный суд оставил в силе этот приговор, - цитирует Хосейна Исмаили агентство Тасним. - Он пытался передать информацию об атомной программе Ирана разведке США".

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