В работе судебных приставов выявлено значительное число нарушений - Генпрокуратура РФ
12:20 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная прокуратура РФ выявила значительное число нарушений законодательства в деятельности судебных приставов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
"Результаты надзорной деятельности свидетельствуют о том, что количество выявляемых прокурорами нарушений законодательства об исполнительном производстве в деятельности судебных приставов-исполнителей остается по- прежнему значительным", - сказал представитель надзорного ведомства.
В прошлом году было выявлено более 141 тыс. нарушений закона. В целях их устранения внесено 10,1 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 3,4 тыс. лиц. Кроме того, прокуроры опротестовали 66,2 тыс. незаконных постановлений судебных приставов-исполнителей, в суд направлено 627 заявлений, к административной ответственности привлечен 121 человек, объявлено 474 предостережения должностным лицам о недопустимости нарушения закона. "Кроме того, по материалам прокурорских проверок возбуждено 234 уголовных дела", - сообщили в Генпрокуратуре.
Особое внимание прокуроры уделяют обеспечению законности при исполнении судебными приставами- исполнителями судебных постановлений о взыскании задолженности по зарплате, алиментам и платежам в бюджет, предоставлении из государственного и муниципального жилищных фондов помещений социально незащищенным категориям граждан.
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