В Москве молодожены смогут зарегистрировать брак в День России
12:33 04.02.2020
Москвичи смогут зарегистрировать брак даже в праздник, в День России, 12 июня. По данным управления ЗАГС столицы, открыть несколько отделений ведомства в этот день решено в связи с большим спросом со стороны горожан.
«В День России зарегистрировать брак можно будет в Шипиловском и Гагаринском отделах», – уточнила и.о. руководителя управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, по словам которой, горожанам нравится заключать брак в праздники и в красивые даты. Например, для того, чтобы все желающие смогли официально зарегистрировать отношения, 2, 20 и 22 февраля пришлось переводить ЗАГСы на особый режим работы, ведь эти дни выбрали для бракосочетания почти 2000 пар.
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