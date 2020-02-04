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НОВОСТИ

Около половины россиян не ждут никаких изменений в стране в результате деятельности нового правительства - опрос

13:00 04.02.2020 Источник: Эхо Москвы

Почти половина россиян, 46%, не ждут никаких изменений в стране в результате деятельности нового правительства. Это выяснилось в ходе опроса «Левада-центра». 38% верят в улучшение ситуации, 9% полагают, что станет хуже.  Эхо Москвы

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