Около половины россиян не ждут никаких изменений в стране в результате деятельности нового правительства - опрос

13:00 Источник: Эхо Москвы

Почти половина россиян, 46%, не ждут никаких изменений в стране в результате деятельности нового правительства. Это выяснилось в ходе опроса «Левада-центра». 38% верят в улучшение ситуации, 9% полагают, что станет хуже. Эхо Москвы