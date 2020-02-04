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НОВОСТИ

РПЦ может отказаться от освящения оружия массового поражения

13:05 04.02.2020 Источник: Интерфакс

Межсоборное присутствие Русской православной церкви подготовило проект документа, в котором предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия.

"Не отражено в традиции православной церкви и не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий, а потому должно быть исключено из пастырской практики использование данного чинопоследования для "освящения" любых разновидностей оружия, употребление которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе, оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения", - говорится в проекте, опубликованном на сайте РПЦ.

Вместе с тем документ называет уместным благословение средств передвижения, используемых военными на суше, на воде или в воздухе, поскольку при этом речь идет не об освящении пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, а о сохранении жизни воинов.

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