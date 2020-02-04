Москва пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы - Песков
13:20 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не направляла пока приглашение руководству Польши на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.
"Нет, приглашение [руководству Польши] не передавалось пока. В настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - заявил журналистам во вторник пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.
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