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Москва пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы - Песков

13:20 04.02.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не направляла пока приглашение руководству Польши на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.

"Нет, приглашение [руководству Польши] не передавалось пока. В настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - заявил журналистам во вторник пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

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