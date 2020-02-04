Москва пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не направляла пока приглашение руководству Польши на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.

"Нет, приглашение [руководству Польши] не передавалось пока. В настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - заявил журналистам во вторник пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.