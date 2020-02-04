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Послом США в Белоруссии может стать заместитель главы Госдепа Джулия Фишер

13:32 04.02.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Послом США в Минске может стать заместитель главы Госдепа Джулия Фишер. В американском внешнеполитическом ведомстве она занимается вопросами Западной Европы и Евросоюза. Ранее Фишер была заместителем постпреда США при НАТО.

О том, что Дональд Трамп выдвинет её кандидатуру, сообщили источники издания Foreign Policy.

О скором назначении посла США в Республике Беларусь госсекретарь Майк Помпео заявил в субботу во время визита в Минск. Американского посла нет в этой стране с 2008 года.  Говорит Москва

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